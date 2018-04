Nazar Jared Leto jika Album Baru Thirty Seconds to Mars Melejit

Jakarta: Jared Leto berjanji akan mencukur habis jenggotnya jika album terbaru Thirty Seconds to Mars, America berhasil menduduki posisi puncak dalam tangga lagu.



Nazar ini diungkapkan vokalis Thirty Seconds to Mars itu dalam akun media sosialnya.

"Apakah aku perlu mencukur jenggotku atau melakukan hal lain? (Jika) Album jadi nomor 1 aku akan bercukur," tulisnya.Halsey dan A$AP Rocky berkonstribusi menjadi teman duet dalam masing-masing singel Love Is Madness dan One Track Mind. DJ Zedd dikabarkan berkontribusi memproduseri singel Dangerius Night.Album America merupakan album studio kelima Thirty Seconds to Mars dan akan dilepas resmi pada 6 April 2018 melalui label rekaman Interscope Records.Berikut daftar 12 lagu yang dikemas dalam album America:1. Walk on Water2. Dangerous Night3. Rescue Me4. One Track Mind5. Monolith6. Love Is Madness7. Great Wide Open8. Hail to the Victor9. Dawn Will Rise10. Remedy11. Live Like Dream12. Rider(ELG)