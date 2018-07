Tiket Konser Syahrini Rp25 juta Ludes Terjual

Jakarta: Harga tiket konser termahal Syahrini seharga Rp25 juta telah habis terjual. Selain itu, tiket periode pra-penjualan atau Early Bird juga ludes terjual.



Pihak promotor antusias menanggapi terjualnya tiket konser Syahrini. "Ini sangat luar biasa di luar prediksi kami, tanggal 1 Agustus 2018 besok akan kami buka kelas dengan harga normal dan kelas tiket terbaru bernama ‘Hot Seat’!" papar Dino Hamis selaku Project & Creative Director Berlian Entertainment dalam keterangan tertulisnya.

Pihak promotor Hype Festival dan Berlian Entertainment menyiapkan kelas tiket baru yaitu Hot Seat seharga Rp15 juta dan berbagai kelas tiket harga normal yang akan dijual mulai 1 Agustus nanti.Harga tiket normal adalah Silver Rp498.000, Gold Rp989.500, Platinum Rp1.643.000, VIP Rp3.823.000 dan kelas Diamond Rp5.458.000. Tiket dapat diakses melalui laman www.berlianentertainment.com.Gelaran konser bertajuk Journey of Syahrini akan mengusung tema Music and Comedy. Perpaduan aksi komedi akan mewarnai panggung Syahrini yang digelar sebagai penanda satu dekade perjalanan Syahrini di industri hiburan. Akan terlibat juga Tompi dan Glenn Fredly dalam konser ini.Journey of Syahrini akan digelar pada Kamis, 20 September 2018 bertempat di Ciputra Artpreneur. Konser dijadwalkan mulai pukul 20.00 WIB.(ASA)