Synchronize Fest 2018 Umumkan Daftar Penampil Tahap Ketiga

Jakarta: Synchronize Fest 2018 mengumumkan deretan nama penampil baru. Kali ini Synchronize Fest menggandeng Studiorama, sebuah kolektif yang banyak bergerak dalam penyelenggaraan berbagai event yang mengakomodir band dan artis sidestream, dalam mengkurasi 17 nama band dan artis.



Musisi yang akan tampil yaitu Antisquad, Damascus, Pelteras, Peonies, Sunmatra The Cat Police, The Sastro serta beberapa nama penampil lain.

Poster pengumuman lineup ketiga Synchronize Fest 2018 (Foto: demajors)Nama band dan artis yang diumumkan dalam fase ketiga ini akan menjadi pengisi area Gigs Stage di Synchronize Fest 2018 dan akan tersebar selama tiga hari penyelenggaraan.Dyandra Promosindo dan demajors selaku promotor Synchronize Fest 2018 masih menyimpan banyak stok nama yang akan diumumkan pada fase terakhir di bulan Agustus nanti.Beberapa nama lain yang dipastikan tampil dalam Synchronize Festival 2018 adalah Kunto Aji, Iwa K, Ras Muhamad, The Coconuttreez, Ramengvrl, Burgerkill, Straight Answer, Sheila on 7, Diskoria, Diskopantera, Oomleo Berkaraoke, Sore, Fourtwnty, Danilla, Padi Reborn, Naif, Jason Ranti, Noxa, Stars and Rabbit x Bottle Smoker, Reality Club, Jiung, Tohpati Ethnomission, White Shoes and the Couples Company, Project Pop dan Dipha Barus.Synchronize Festival 2018 akan diadakan selama tiga hari pada 5, 6 dan 7 Oktober mendatang di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.(ELG)