Harmonizer Indonesia Antusias dengan Kedatangan Fifth Harmony

Jakarta: Gelaran konser Fifth Harmony di Indonesia pada Maret 2018 tampaknya membakar semangat para penggemar Ally Brooke CS yang tergabung dalam Harmonizer.



Mendengar kabar kedatangan Fifth Harmony, Femy selaku bagian dari Harmonizer yang berbasis di Jakarta mengatakan antusiasme Harmonizer Indonesia sangat tinggi.

"Antusias banget. Kita sampai bikin grup chat khusus Harmonizers. Tiap hari grupnya ramai banget. Karena Harmonizers Indonesia bahagia akhirnya FH (Fifth Harmony) bisa ke sini," kata Femy di kawasan Sudirman, Kamis, 14 Desember 2017."Itu yang sudah kita tunggu dari awal. Kalau dipersenin 98 persen lah," lanjutnya.Harmonizer di Indonesia memiliki penggemar dari ragam usia yang didominasi oleh anak-anak usia belasan. Oleh karena itu dari pihak promotor sekaligus ingin memberikan motivasi terkait latar belakang terbentuknya Fifth Harmony yang berangkat dari ajang pencarian bakat.Kurang lebih sudah ada 1.000 Harmonizer di Indonesia dari berbagai provinsi, belum termasuk mereka yang masuk dalam grup khusus Harmonizer."Untuk target penonton tidak dibatasi. Cuma kebanyakan kita pelajari, umurnya masih remaja," kata Sapti selaku perwakilan dari promotor acara Lima Dimensi Production.Konser PSA Tour 2018 Fifth Harmony yang akan digelar di The Kasablanka Jakarta ini sekaligus mempromosikan album terbaru mereka bertajuk Fifth Harmony. Sebelumnya, girl band yang terbentuk dari ajang pencarian bakat berbasis Amerika ini telah menelurkan dua buah album, Reflection (2015) dan 7/27 (2016).Fifth Harmony dijadwalkan bertandang ke Indonesia 12 Maret 2018 setelah mereka menyambangi Brisbane Convention, Australia pada 10 Maret 2018. Setelah Indonesia, Fifth Harmony akan mengguncang panggung Zepp Bigbox di Singapura.Open gate venue yang diprediksi mampu menampung 4.000 penonton ini akan dibuka pukul 20.00 WIB.(ELG)