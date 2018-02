Taylor Swift Rilis 43 Lagu Favoritnya di Spotify

Jakarta: Penyanyi Taylor Swift merilis daftar putar favoritnya melalui aplikasi music streaming Spotify.



Total ada 43 daftar lagu mencakup beragam genre antara lain Indie, Hip Hop dan Pop.

Beberapa di antaranya lagu All the Stars milik Kendrick Lamar, Loving Is Easy dari Rex Orange County, serta beberapa singel duet Taylor dengan Ed Sheeran, End Game dan Delicate.Sebelumnya, penyanyi yang mengawali kariernya sebagai musikus di genre musik country tersebut mendapat kritik pedas dari musikus senior Quincy Jones (QJ)."Kita butuh lebih banyak lagu, bukan sesuatu yang menarik perhatian," kata QJ.Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Taylor Swift soal kritik yang diberikan QJ.(ELG)