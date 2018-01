Adhitia Sofyan Rilis Singel Terbaru, Secret Code

Jakarta: Musisi Adhitia Sofyan merilis singel terbaru. Singel bertajuk Secret Code dirillis tepat pada awal tahun, 1 Januari 2018.



Kabar ini diumumkan olehnya melalui akun Instagram dengan menampilkan sedikit cuplikan lagu Secret Code. Singel ini sudah dapat dinikmati oleh penikmat musik melalui platform digital YouTube dan Spotify.



Sama seperti warna musik Adhitia Sofyan sebelumnya, lagu Secret Code dibawakan dengan lirik berbahasa Inggris diiringi petikan solo gitar yang khas. Yang menarik, pada awal dan akhir lagu terselip suara robot elektronik sebagai pembuka dan penutup lagu.



Sebelumnya, Adhitia Sofyan merilis singel terbaru melalui YouTube bertajuk Sesuatu di Jogja pada 22 November 2017. Ini merupakan singel ketiga dari mini album 8 Tahun yang dirilis pada pertengahan 2017 dan kini sudah tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.



Adhitia Sofyan dikenal sebagai salah satu musikus independen dalam membangun karier bermusik. Dimulai dari dalam kamar melakukan rekaman seorang diri, Adhitia berhasil menelurkan beberapa singel lagu yang melejit salah satunya Adelaide Sky yang menjadi soundtrack untuk film besutan Raditya Dika, Kambing Jantan: The Movie dan film Memilihmu.



Hingga saat ini Adhitia telah mengeluarkan tiga buah album penuh, Quiet Down (2009), Forget Your Plans (2010), How to Stop Time (2012) dan 8 Tahun (2017) serta EP atau Extended Play (album mini) I’m Not Getting Any Slimmer, So Here We Go... (2008) dan Live From His Bedroom (2008).



Melalui keterangan tertulis pada akun YouTube pribadi Adhitia, peluncuran singel Secret Code bisa menjadi pertanda musisi kamar yang sempat bermukim di Adelaide ini akan menelurkan album terbaru di tahun 2018.











(ELG)