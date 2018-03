Vokalis Elephant Kind Merilis Singel Baru

Jakarta: Terlepas dari proyek band Elephant Kind, sang vokalis Bam Mastro kembali merilis sebuah proyek singel bertajuk Inamorata. Lagu ini diakuinya bercerita tentang sebuah hasil yang kuat dari proses berkarya.



“Inamorata bercerita detail mengenai masa lalu kehidupan percintaan, dari sudut pandang seseorang yang hidup dengan kecemasan, ketidakamanan, ketakutan, kecurigaan, amarah, dan kecemburuan,” jelas musisi kelahiran Amerika ini dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.

Meski terkesan kelam, Inamorata tersaji dalam beat yang unik dan menarik.Tidak hanya berupa audio, Inamorata turut hadir dalam video musik. Bam Mastro bekerja sama dengan sang kakak, Neonomora yang memberikan aksen pendukung untuk lebih memunculkan pesan yang disampaikan oleh singel Inamorata.Video musik Inamorata hadir dengan gambaran permainan warna di mana masing-masing warna memiliki arti tersendiri. Cokelat sebagai lambang ketakutan, kuning dengan gambaran kecemburuan, biru melambangkan kecemasan, dan merah untuk kemarahan.Inamorata sekaligus menjadi jembatan perkenalan album EP keduanya bertajuk I'm An Albino Polar Bear Living In Captivity And I Know Aliens Don't Exist. Tajuk EP kedua tersebut didapuk sebagai perwakilan perasaan sang musisi yang merasa berbeda dari yang lain.“EP kedua ini terasa lebih colorful dibanding EP sebelumnya, I Bleach My Skin (2017) yang memiliki nuansa gelap. Dalam I'm An Albino Polar Bear Living In Captivity And I Know Aliens Don't Exist ini saya banyak berekspresi tentang bagaimana saya merasa berbeda dengan orang lain. Saya yang tidak pernah merasa fit in dan sulit dimengerti oleh orang banyak,” tambahnya lagi.Dalam waktu dekat Bam Mastro terus mematangkan materi-materi ini dalam bentuk live yang akan dihadirkan dalam showcase-nya di mana dia akan berbagi panggung dengan drummer Bayu Adisapoetra yang memiliki proyek musik SoftAnimal pada 28 Maret 2018 mendatang di Shoemaker Studio Cikini, Jakarta. Band mereka, Elephant Kind pun turut dijadwalkan akan tampil di sana.Album I'm An Albino Polar Bear Living In Captivity And I Know Aliens Don't Exist merupakan proyek kedua setelah Bam merilis EP perdana I Bleach My Skin yang diperkenalkan lewat singel Idols 11 bulan lalu.Singel Inamorata sudah bisa dinikmati melalui platform YouTube yang dilepas resmi pada Senin, 26 Maret 2018.(DEV)