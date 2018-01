Slayer Gelar Tur Perpisahan

California: Slayer memberikan pengumuman kejutan. Grup musik cadas asal California itu akan menggelar tur konser perpisahan tahun ini. Tanggal tur memang belum dirilis secara resmi, namun dipastikan konser ini mencakup tur dunia.



Kabar ini diumumkan melalui akun YouTube resmi Slayer pada Senin, 22 Januari 2018.



"Setelah 35 tahun (bermusik), rasanya ini sudah waktunya untuk mengumpulkan dana pensiun," ungkap Tom Araya, penggawa band Slayer dalam sebuah wawancara pada 2016.



Araya mengungkapkan prioritasnya berubah menjadi seorang family man, kendati lewat bermain musik cadas masih membuatnya berenergi. "Saya suka bernyanyi dan berteriak sekencang mungkin, meyakinkan semua orang bahwa saya adalah pria maniak. Seperti sebuah akting. Anda merasakan liriknya dan menunjukkan pada mereka lewat ekspresi wajah, tubuh, dan intensitas, saya sangat menyukainya," papar Araya.



Slayer pertama kami dibentuk gitaris Kerry King dan Jehh Hanneman pada 1981. Popularitas Slayer memuncak ketika merilis Reign in Blood pada 1986, mereka masuk dalam jajaran empat band metal besar bersama Metallica, Megadeth, dan Anthrax.



Setelah berganti personel, Slayer kini digawangi Tom Araya bersama Kerry King, Paul Bostaph, dan Gary Holt.



Selama berkarier di dunia musik, Slayer masuk dalam lima nominasi Grammy Award dan memenangkan satu trofi di tahun 2007 lewat singel Eyes of the Insane dan satu trofi lewat singel Final Six rilisan tahun 2008.



Di pertengahan tahun 1991 hingga 2003 Slayer berhasil menjual lima juta album di Amerika Serikat.





(ASA)