Lagu-lagu Pop Indonesia Terpopuler Era 90-an Dirilis Ulang

Jakarta: Radio Jak 101 FM dan Musica Studios berkolaborasi merilis album kompilasi terbaru bertajuk 90s at 9. Album ini memuat 12 lagu musisi dari katalog lama Musica yang mereka anggap mewakili kejayaan musik era 1990-an.



Menurut Direktur Utama Jak FM Adrian Syarkawie, proyek ini berangkat dari program siaran mingguan radio mereka bertajuk sama, yang memang khusus memutarkan lagu-lagu populer era tersebut.

Lagu-lagu rilisan Musica yang dianggap terbaik antara lain Bintang Kehidupan dari Nike Ardilla, Bukan Pujangga dari Base Jam, serta Dunia Belum Berakhir dari Shaden. Pihak Jak FM mengklaim bahwa pemilihan kompilasi didasarkan pada lagu-lagu yang paling banyak diminta pendengar untuk dimainkan."Kami diskusi dengan Musica Kami pilih 12 lagu yang mewakili betapa hebatnya musisi 1990-an," kata Brand Manager Jak FM Raditya Hardanto di kawasan Tebet, Rabu, 17 Oktober 2018."Ini lagu-lagu yang paling banyak diminta oleh pendengar Jak," imbuhnya.Pihak Musica, yang ikut melakukan kurasi, menyebut lagu-lagu ini sebagai "harta karun" dari era 1990-an."Musica itu sudah sejak lama dan ini adalah harta karun kami, mana sih yang paling cocok untuk 90s at 9 dan inilah yang mewakili orang-orang (untuk nostalgia)," ungkap Marketing Manager Musica Drian S Nugroho dalam kesempatan sama."Ini kayak mixtape, tetapi ya mix CD. Kalau lagu lain, ada juga yang ingin dimasukkan, tetapi ini yang terbaik," imbuhnya.Sita Ardini, bassist Base Jam yang juga hadir dalam konferensi pers, mengaku kaget ketika mendapat kabar pagi ini kalau lagu mereka masuk kompilasi. Dia merasa tersanjung."90s at 9 itu keren banget, sampai terharu. Begitu dikabari oleh Musica, ada kompilasi dan ada Base Jam, antara terharu dan tersanjung karena kami termasuk grup musik yang mewakili generasi 90-an," ungkap Sita.Album 90s at 9 dirilis dalam bentuk cakram padat atau CD yang dicetak terbatas. Distribusi CD ditangani oleh Jak FM.Berikut daftar lagunya.1. Kahitna - Cerita Cinta2. Chrisye - Kala Cinta Menggoda3. Nike Ardila - Bintang Kehidupan4. Java Jive - Gerangan Cinta5. Base Jam - Bukan Pujangga6. Humania - Terserah7. Fatur & Nadilla - Kulakukan Semua Untukmu8. Bening - Ada Cinta9. Iwa K - Bebas10. D.O.T - Jangan Jangan11. Sweet Martabak (Pesta Rap) - Tididit12. Shaden - Dunia Belum Berakhir(ASA)