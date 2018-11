Thom Yorke Iri pada Jonny Greenwood

London: Pentolan Radiohead, Thom Yorke, ternyata iri pada rekan satu bandnya, Jonny Greenwood. Tidak lain karena karier Jonny berkilau di bidang lain, yaitu film scoring.



Baru-baru ini, Yorke juga terjun ke dunia film scoring. Dia membuat komposisi musik dalam film Suspiria.

"Jika boleh jujur pada diri sendiri, saya sedikit iri karena tidak bisa melakukan itu, jadi saya tidak pernah mencoba juga.""Jonny sudah berada jauh di depan - dia mengerti bagaimana cara membuat orkestrasi, dia dapat membaca musik, dia memelajari itu semua. Maksud saya, dia belajar scoring. Untuk film terakhir Thomas Anderson, dia membaca semua score dan komposer-komposer pada masanya. Hal itu tidak mungkin saya lakukan karena saya tidak bisa membaca musik," kata Yorke dalam wawancara dengan program acara The Chillest Show dari BBC Radio.Yorke juga membuat versi piano dari lagu Suspirium, selain itu, dia juga memasukkan lagu klasik Radiohead, Everything In Its Right Place, dalam film pertama yang dia buat musiknya itu.Suspiria disutradarai oleh Luca Guadagnino. Film ini dibuat dengan biaya USD20 juta dan tayang perdana di Amerika pada 26 Oktober 2018.(ASA)