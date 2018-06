Duet dengan Rayi RAN, Marion Jola Awali Karier di Industri Musik

Jakarta: Marion Rambu Jola Pedy merilis materi lagu solo perdana berjudul Jangan. Lepas dari bayang-bayang panggung kontestasi ajang pencarian bakat, idola muda asal Kupang ini mencoba peruntungan dengan warna musik bertempo cepat dan upbeat. Berbeda dengan warna musik swing jazz andalan yang dibawakan di atas panggung terdahulu.



Lagu Jangan merupakan karya dari trio penulis lagu Nino dari RAN, Ilman dan Lale dari Maliq & D'Essentials yang tergabung dalam proyek Laleilmanino. Rayi RAN turut menyumbangkan suaranya berkolaborasi dengan Marion Jola dalam single ini.

Lewat single Jangan, Marion mulai mencoba bermain di ranah musik pop dan R&B.“Tantangan menarik bersama mereka adalah, jenis musik lagu yang diciptain buat aku, karena aku terkenal hampir tiap kali nyanyi pasti di swing in ditarik-tarik, sedangkan lagu yg diciptain buat aku kali ini bergenre pop dan fun, so its a challenge, tapi it doesn't matter karena lagunya enak banget!” ungkap Marion dalan keterangan resmi yang diterima Medcom.id.Lirik lagu Jangan Lirik terdengar ringan dan bukan tentang cinta yang mendayu, melainkan tentang suatu romansa sederhana yang riang untuk menjawab suatu cinta yang coba-coba di usia muda."Kak Nino bareng sama Kak Irfnat jadi vocal director aku, Kak Lale sama Ilman di bagian mixing lagu Jangan," kata Marion.Harapannya, lagu Jangan dapat diterima masyarakat aebagai karya debut Marion di industri musik Indonesia."Semoga lagunya bisa jadi kendaraan yang baik untuk melaju di industri musik indonesia," ungkap penyanyi berusia 18 itu.Single Jangan resmi dirilis 8 Juni 2028 dan didistribusikan melalui Universal Music Indonesia.(DEV)