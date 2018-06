Madonna Garap Album Baru

California: Ratu pop Madonna telah kembali ke studio rekaman untuk mengerjakan album musik terbaru. Dalam pengerjaan album ini, dia bekerja sama salah satunya dengan rekan lamanya, produser dan penulis lagu asal Prancis, Mirwais Ahmadzai.



Kabar ini diketahui lewat swafoto yang dibagikan Madonna di Instagram kemarin, Kamis, 14 Juni 2018. Tampak penyanyi kelahiran 1958 ini berpose dengan Mirwais, yang dia juluki Dewa Disko.

"Sesi #3 sudah selesai dengan Dewa Disko Mirwais," tulis @madonna dalam keterangan foto.Mirwais telah terlibat dalam sedikinya tiga album musik Madonna. Dia menulis beberapa lagu untuk Music (2000), American Life (2003), dan Confessions on a Dance Floor (2005).Album belum berjudul ini akan menjadi album ke-14 Madonna, setelah terakhir kali dia merilis Rebel Heart tiga tahun silam. Pada pertengahan Januari lalu, seperti dilaporkan Official Chars, Madonna telah memastikan dirinya kembali ke studio rekaman tahun ini."Merasa sangat senang bisa mengerjakan musik lagi!" tulis Madonna dalam foto Instagram Story.Madonna punya riwayat mengesankan selama hampir empat dekade menapaki karier musik solo. Setelah album debutnya pada 1983, 12 album Madonna selalu menembus rekor mingguan tiga besar terlaris di AS, Inggris, Italia, dan Prancis.(ASA)