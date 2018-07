Hammersonic 2018: Diawali Griffith, Ditutup oleh In Flames

Jakarta: Hammersonic 2018 resmi digelar, Minggu (22/7/2018). Sebanyak 38 band tampil dalam acara akbar bagi penikmat musik keras ini.



Terdapat tiga panggung yang terdiri dari Hammer Stage, Sonic Stage dan Main Stage. Band Griffith mengawali acara sejak 10.00 WIB di panggung Hammer Stage.

Bersimbah Darah menjadi pembuka Sonic Stage yang juga akan diisi Down For Life, Tcukimay dan band punk Marjinal. Sementara di Main Stage akan dibuka oleh band Walker dan band-band luar seperti H2O, Revocation hingga Brujeira.Menjelang petang, panggung akan diisi oleh band-band seperti Saint Loco, Visceral Disgorge, Kamerad. Setelah jeda, Vital Remains akan mengambil alih panggung yang akan dilanjutkkan oleh Forrgotten.Band punk legendaris, Dead Kennedy akan tampil pada 20.55 WIB dan akan dilanjutkan oleh KOIL pada 21.35 WIB. Sementara Hellcrust melanjutkan gemuruh panggung Sonic Stage.Band IHSAHN dan Dead Squad menjadi salah satu penampil paling akhir sebelum panggung diakhiri oleh In Flames pada pukul 23.15 WIB.(ELG)