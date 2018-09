Kimokal Kenalkan Warna Baru Album Kedua lewat Singel Wanderlust

Jakarta: Duo KimoKal merilis karya terbaru bertajuk Wanderlust. Singel ini sekaligus menjadi perkenalan warna musik baru duo musisi Kimo Rizky dan Kallula Hersynta Esterlita ini pada album kedua nanti.



Berada di bawah naungan label Double Deer Music, KimoKal enggan diklasifikasikan bermain dalam satu genre. Musik mereka adalah ramuan dari genre psychedelic, nu-wave, dub, electronic, nu-disco, ballad dan pop.



Menurut keterangan resmi kepada Medcom.id, lagu Wanderlust ingin mengajak para pendengar merasakan good vibes dan bersenang-senang mengikuti tempo lagu. Lagu ini sekaligus menjadi singel kedua dalam album yang akan dirilis Oktober 2018.



Pada Februari 2018, KimoKal telah merilis singel pertama One ft. Neonomora untuk album kedua. Proses pembuatan album kedua pun direkam dalam bentuk potongan-potongan video berjudul Just Like You yang diunggah secara berkala per dua minggu sejak 25 Juli 2018. Dalam beberapa potongan video, KimoKal bekerjasama dengan Mercedes Benz dan memberikan clue tentang album kedua mereka. Perjalanan ini dapat diikuti melalui laman justlikeyou.kimokal.com.



KimoKal tidak hanya menunjukkan eksistensinya di atas panggung Indonesia. Mereka sempat tampil dalam MeCA: Media Culture in Asia by Japan Foundation di Tokyo, Jepang dan menjadi perwakilan Indonesia dalam South by Southwest 2018 di Texas, USA.



Singel Wanderlust telah dirilis melalui platform digital sejak 31 Agustus 2018.









(ELG)