Ada Ancaman Bom, Jadwal Festival SXSW 2018 Terganggu

Austin: Festival seni dan teknologi SXSW terganggu akibat ancaman bom. Hal itu membuat salah satu jadwal penampil, The Roots & Friends Jam, terpaksa dibatalkan.



“Berdasarkan masalah keamanan kami membuat keputusan sulit untuk membatalkan pertunjukan Bud Light x The Roots SXSW Jam. Setelah bekerja dengan proaktif dengan pihak SXSW, kepolisian Austin dan pihak-pihak terkait lainnya, Bud Light yakin ini adalah tindakan yang terbaik untuk memastikan keamanan para tamu, staf dan artis, kami menghargai pengertian Anda. Kami benar-benar mohon maaf karena harus membatalkan acara ini, tetapi tindakan ini perlu kami ambil demi keamanan kita semua,” tulis Bud Light dalam pernyataan, dilansir dari Billboard.

Statement regarding the Bud Light Fair Market event attached. pic.twitter.com/LWsd8sgaYT — Austin Texas (@austintexasgov) March 18, 2018

Ribuan orang berada di sekitar Fair Market - area The Roots seharusnya tampil - sebelum seseorang menggunakan pengeras suara memberikan pengumuman konser dibatalkan.Rencananya, The Roots akan tampil di sana berkolaborasi dengan Ludacris, Rapsody, Jesse Reyez dan beberapa artis lain.SXSW 2018 digelar di Austin, Texas, pada 9-18 Maret. Perwakilan dari Indonesia dari bidang musik yang tampil di sana adalah Efek Rumah Kaca, Kimokal dan Rich Brian. Selain itu, beberapa start up dari Indonesia juga dipamerkan di sana.







(ASA)