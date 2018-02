Diplo Rilis Album Baru

Jakarta: Diplo merilis album baru bertajuk California. Ini menjadi album kedua Diplo setelah lima tahun lalu merilis album EP Revolution.



Dalam album California, Diplo berkolaborasi dengan DRAM di singel Look Back, dan Godlink di singel Get It Right.



Sementara merilis album terbaru, Diplo juga disibukkan dengan proyek kolaborasi bersama Major Lazer, merilis album Peace Is the Mission. Yang terbaru, album EP Know No Better.



Disjoki asal Amerika ini juga baru berkolaborasi dengan Mark Ronson untuk proyek musik Silk City yang akan dibawakan perdana live performance dalam Governors Ball Music Festival di Randall's Island Park, New York pada awal Juni mendatang. Festival tersebut juga akan dimeriahkan aksi Jack White, Yeah Yeah Yeahs, Eminem, N.E.R.D, dan Travis Scott.



Dalam catatan diskografinya, album perdana Diplo sempat masuk dalam daftar album terbaik versi Billboard 200, menempati posisi ke-68.



Selain Major Lazer dan Mark Ronson, Diplo telah berkolaborasi dengan beberapa musikus ternama seperti Gwen Stefani, M.I.A., Die Antwoord, Tinie Tempah, Britney Spears, Madonna, Shakira, Banda Uó, Pabllo Vittar, Beyoncé, No Doubt, Justin Bieber, Usher, Wale, Big Sean, Snoop Dogg, Chris Brown, Ellie Goulding, MØ, Sean Paul and G-Dragon.





(ELG)