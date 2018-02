Anne Marie Cerita Pengalaman Diselingkuhi lewat Singel Ciao Adios

Jakarta: Anne Marie tampaknya memiliki banyak pengalaman soal asmara. Selain meluncurkan singel terbarunya bertajuk Friends, penyanyi asal Inggris ini juga tengah mempromosikan dua lagu andalannya Ciao Adios dan Heavy. Singel Ciao Adios rupanya bercerita tentang seorang perempuan yang dikhianati oleh kekasihnya.



"Ini salah satu problematika hidup saya, tetapi saya selalu menulis makna dari lagu ini (Ciao Adios) untuk menolong orang lain," kata Anne belum lama ini ketika berkunjung ke Indonesia.



"Saya ingin orang-orang yang mungkin pernah diselingkuhi mendengar lagu ini, (merasa) saya sekarang kuat, saya bisa menyuruh dia untuk pergi."



Memang, dari makna judul lagu sudah menampakkan benang merah isi lagu Ciao Adios yang berarti selamat tinggal. Pada penggalan lirik di bait pertama, Anne menceritakan bagaimana seorang lelaki yang sudah memiliki kekasih, terdapat kecupan lipstik di kerah bajunya. Sementara itu, pria ini mengatakan kecupan itu adalah dari teman wanitanya dan bukan kekasih.



"Ask you once, ask you twice now

There's lipstick on your collar

You say she's just a friend now

Then why don't we call her?"



Lagu ini sekaligus menjadi lagu permintaan putus kepada sang kekasih yang telah berselingkuh.



"I'm not gonna sit here wasting mine on you, yeah, you

Ciao adios, I'm done."



Selain membantu orang lain yang memiliki kisah serupa dengannya, Anne menggunakan lagu ini sebagai salah satu terapi dalam bentuk diary.



"Jujur saja, ketika saya berada di studio dan menulis sebuah lagu, sangat membantu saya karena saya bisa menceritakan masalah saya," kata Anne.



Anne Marie merupakan musisi asal Inggris yang berkecimpung di dunia musik sejak 2015. Saat itu, Anne memulai debut kariernya dengan menelurkan album mini bertajuk Karate. Hingga saat ini, penyanyi berusia 26 tahun tersebut baru menelurkan 10 lagu. Dalam catatan riwayat Anne, sebelumnya ia menggeluti olahraga karate dan berprestasi di bidang olahraga bela diri tersebut.



Selain Marshmello, Anne Marie juga sempat berkolaborasi dengan musisi populer seperti Nick Jonas, Sean Paul, Will Heard dan Clean Bandit.





