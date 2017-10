Keseruan Hari Terakhir Synchronize Festival 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Minggu (8/10/2017) menjadi hari terakhir dari rangkaian tiga hari pesta musik Synchronize Festival 2017. Lantas apa saja yang spesial dari penyelenggaran hari terakhir ini?



Pada sore hari, penonton disuguhi oleh penampilan langka dari Club Eighties. Pengunjung pun seperti tak ingin melewatkan grup yang pernah melambungkan nama ‎presenter Vincent dan Desta itu. Tampil minimalis, Cliff, Lembu dan Yton membawakan hit-hit mereka. Ketiadaan bass dan drum diakali dengan teknologi.

Cliff yang terlihat atraktif pun sempat melepas kaus dan berlari keliling panggung. Suasana kian heboh kala mereka membawakan lagu Dari Hati. Sore yang panas tidak menyurutkan nyali penonton untuk bernyanyi‎ kencang. Aksi Club Eighties ditutup dengan lagu Gejolak Kawula Muda.Pertunjukkan spesial lain datang dari Endah N' Rhesa. Mereka datang ke lokasi acara di Gambir Expo, Kemayoran, dengan mengendarai sepeda dari kediaman mereka di daerah Pamulang.Di panggung lain, pada sore yang sama tampil pula Danilla dan Kahitna, Jeruji dan Prison of Blues.Selepas maghrib, giliran The Trees and The Wild menghipnotis penonton di Lake Stage. Mereka yang ingin bergoyang, memilih menonton Agrikulture di Forest Stage. Dalam aksinya, Agrikulture membawakan lagu Kompor Meleduk dari Benyamin Sueb dan Disko di Rumah dari The Safari.Pada hari kedua Synchronize Festival, Sabtu (7/10/2017), Presiden Joko Widodo sempat hadir. Beliau menonton Ebiet G. Ade, Deadsquad dan Shaggydog.(DEV)