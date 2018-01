Selain Bermusik, Yon Koeswoyo juga Hobi Melukis

Jakarta: Mengenang masa hidup Yon Koeswoyo seperti tidak ada habisnya. Dia adalah seniman sejati yang tidak terbatas pada medium tertentu. Selain musikalitasnya yang tidak perlu diragukan lagi, Yon punya hobi melukis. Beberapa kerabat dekat Yon dan Koes Plus pun tak jarang menjadi orang yang beruntung dilukis oleh Yon.



"Kami mengobrol di studio lukis Mas Yon dalam rangka mengumpulkan berbagai informasi langsung untuk buku ini, tapi yang pertama saya temukan adalah wajah saya dan Pak Koeswoyo di kanvas lukisan Mas Yon berukuran 40 x 60 sentimeter, di samping coretan wajah anggota Koes bersaudara," tulis Ais Suhana dalam buku Kisah dari Hati - Koes Plus Tonggak Industri Musik Indonesia, terbitan Kompas.

Dalam buku itu, Yon pun mengutarakan alasan dirinya melukis sahabatnya itu, “Aku iseng saja melukis wajah Ais Suhana dan Ayah (Pak Koeswoyo) sebagai penghargaan saya pribadi untuk kedua orang yang banyak berjasa bagi keluarga Koeswoyo, terutama untuk Koes Plus.”Yon bisa dibilang sebagai anggota inti Koes Plus yang terakhir aktif bermusik dengan mengusung identitas Koes Plus. Satu sosok penting lain yang tersisa, Yok Koeswoyo, telah memutuskan keluar dari Koes Plus.Yon meninggal pada Jumat, 5 Januari 2018. Kepergiannya menyisakan duka yang mendalam. Mengingat peran Yon dalam industri musik Indonesia. Kepergian Yon membuat Koes Plus kian “sepi.” Namun satu hal yang pasti, Koes Plus bukanlah milik para personel inti dari grup itu sendiri, melainkan milik masyarakat Indonesia. Kepergian satu per satu para personel Koes Plus tidak akan membuat grup legendaris itu “mati” karena karya mereka abadi hidup di tiap jiwa penggemarnya.(ELG)