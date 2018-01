Alasan Rowman 'Ungu' Pilih EDM dan Vokalis Wanita di The Row

Jakarta: Bukan tanpa alasan Rowman memilih elemen musik elektronik untuk The Row. Menurutnya, sekarang ini electronic dance music tengah menjadi haluan baru di kalangan musisi.



"Kebetulan kan memang EDM ini lagi hype-nya kan ya. Lagi booming dan Ungu juga sering kolaborasi sama DJ. Nah, dari situ kepikiran kenapa enggak bikin sendiri. Ketimbang bikin, cabutan pemainnya, akhirnya gue bikin The Row. Ya sudah, gue ajak mereka. Dan gue ajaknya juga serius, enggak main-main. Alhamdulillah jalan sudah satu tahun," terang Rowman setelah perilisan singel perdana mereka Bersamamu di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.



Dalam formasi ini, Rowman memilih vokalis perempuan, di mana Ayu dari Charly's Angel dan satu label dengan Ungu untuk menjadi vokalis sekaligus DJ Set. Alasannya, agar memberikan nuansa musik yang berbeda.



"Kalau cowok sudah ada kan, di band yang 'itu tuh' (sambil tertawa) sudah cowok. Ya gua bikin The Row ini karena gua pingin sesuatu yang beda. Dari segi musik, terus dari segi konser, bentuk panggungnya," lanjut Rowman.



Selain itu, penabuh drum band pop Ungu ini juga menggandeng Rendra sebagai gitaris sekaligus synthesizer dan programmer. Rowman sendiri konsisten sebagai penabuh drum, meski ia sempat mengatakan ingin melakukan sesuatu yang berbeda.



"Nah itu dia. Karena bisa gua cuma di drum doang. Yang lainnya mungkin bisalah, walaupun tidak se-ini (bisa) drum. Tapi ya gua memposisikan diri gua di The Row sebagai drummer. Juga sebagai komposer, buat kita bareng-bareng," kata Rowman.



The Row pertama kali menggelar aksi panggung pada 2016 secara off air. Mereka lebih banyak mengkaver lagu, salah satunya yang dibawakan adalah Penjaga Hati ciptaan Piyu 'Padi' yang dipopulerkan Ari Lasso.



Singel Bersamamu menjadi singel perdana yang diciptakan oleh The Row dengan menggabungkan elemen musik akustik dan elektronik.





(ELG)