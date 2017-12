Charli XCX Berkolaborasi Dengan Jay Park Dalam Singel Terbaru

Dikemas dalam empat menit Chalie XCX mengeluarkan singel Unlock It berkolaborasi dengan musikus R&B Korea-Amerika Jay Park dan musikus asal Jerman Kim Petras. Unlock It bercerita tentang jatuh cinta dan pertama kali diperdengarkan lewat stasiun radio Beats 1.



Musik yang mengusung warna pop-elektronik tersebut diproduksi A. G. Cook dan Life Sim. Mereka mendapati Charli berima soal jatuh cinta pada seseorang lewat single tersebut. Sementara Jay, yang juga berkolaborasi dengan Charli dalam music video Boys menyumbangkan suaranya pada bagian bridge.



Unlock It merupakan single kedua Charlie yang akan dikemas dalam mixtape Pop 2. Rencananya Pop 2 akan dirilis pada 15 Desember mendatang. Bersama Jay dan Kim, mixtape musik juga mengajak beberapa musikus berkolaborasi seperti Carly Rae Jepsen, Tommy Cash, CupcaKKe dan MO.



Dalam wawancara dengan Zane Lowe, Charli ingat bagaimana ia mulai tertarik dengan musikus Korea setelah Jay muncul dalam video musik Boys. Mengingat setiap komentar adalah tentang Jay Park, seperti banyak yang menyukai Jay Park.



Penyanyi asal Inggris itu mengungkapkan ia mendapatkan aura positif dari Jay.



"Aku berusaha untuk bisa mendapatkan nomor Jay dari seseorang. Aku mengirimkan pesan untuk rencana kolaborasi sebuah lagu. Dan lagu itu muncul begitu saja ketika aku berada di New York bersama A. G. Cook," ungkap Charli.



Charli juga berbagi cerita soal mixtape terbaru selama wawancara berlangsung. Ia mendiskripsikannya sebagai "kisah tentang semua orang memiliki kesempatan untuk bersinar.



"Kami hanya melakukan kolaborasi sebanyak mungkin dari berbagai belahan dunia," ujar Charli







