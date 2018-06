Vokalis Jeruji Meninggal

RIP Ginan @jerujiofficial . Thnk you for the good times brother, u showed us how to be human and living in rock n roll way. . I won't cry because i know you want us to stay strong like u did. . We love you FOREVER. . #RIPGINAN #ginankoesmayadi #journeywalker . Regrann from @ginan_koesmayadi - Barudak,lain kuhayang- hayang teuing sim kuring make kacapanon, hiji meh katempo gaya saeutik da rumasa bengeut sakieu ayana, tapi anu sidik mah teu kuat ku SERAB na nempo "DUNYA", meus meus nempo batur boga imah agreng, tatangga boga motor anyar ngiridit deuih, dulur unggal taun nyaba ka taneuh dengeun acan katambah unggal taun umrah,anu kahiji jeung pamajikan na,Anu kadua jeung kolotna,Anu katilu jeung budakna, Anu kaoprat jeung sakabeh dulurna, terus Anu terakhir teuing jeung Saha da teu katingali. - - Numaos alias numatak sim kuring gacor lain kusabab loba teuing jajablog koroto atawa tus pepeus na sungut, ieu mah ku niat Sim kuring hayang silih ingetan ku ilaing sakabeh dulur kudu dipake eta kacapanon teh unggal usik unggal malik,rek herang rek koneng rek hejo rek hideung teu masalah, Anu penting kacapanon eta bisa ngajirim kasyukuran ngolebatkeun sembah katunggalan yen mahluk mah moal mamawa nanaon iwal ti Amal Anu hade,elmu Anu mangpaat jeung lamun kaamanahan budak Anu soleh atawa solehah! Datang borojol sorangan balik punduk oge moal aya anu maturan! Bral... Mangprang keun jalu... Karingrang jeung hariwang tendeun heula dina walungan meh palid jeung tai! Montong apdet wae sateh Ginan,anggur mah taraweh, sidik muruhan suku cangkeul jadi ramo anu kamamana! * * Know that the life of this world is but amusement and diversion and adornment and boasting to one another and competition in increase of wealth and children - like the example of a rain whose [resulting] plant growth pleases the tillers; then it dries and you see it turned yellow; then it becomes [scattered] debris. And in the Hereafter is severe punishment and forgiveness from Allah and approval. And what is the worldly life except the enjoyment of delusion. 57:20 #journeywalker #ibadahminggu #mesjidtanpakubah #masigiteweuhbilik #selftalk Pics by @gogeng - #regrann

