Zayn Malik Rilis Video Musik Entertainer

Jakarta: Zayn Malik kembali mengeluarkan video musik terbaru berjudul Entertainer. Lakon dan latar tempat yang diambil dalam video ini tidak jauh dari gaya Zayn Malik sebelumnya, yakni ketertarikannya pada penari di kelab malam.



Mantan personel One Direction itu menggandeng aktris yang sama ketika dalam video musik Let Me yang dirilis pada April kemarin.

Keterangan foto: Aktris dalam video musik Entertainer. (Foto: YouTube/zayn)Dilansir dari laman NME, video musik ini disinyalir sebagai lanjutan cerita dari video musik Let Me. Seperti diketahui video musik Let Me dibuat menggantung dengan cerita bersambung. Yang tampak berbeda, kali ini Zayn tampil dengan rambut blonde.Zayn Malik dalam video musik Entertainer. (Foto: YouTube/zayn)Perilisan dua karya lagu secara bertahap ini menjadi sinyal Zayn akan merilis album kedua. Ia telah mengonfirmasi album kedua sedang dikerjakan."Album ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, lebih dewasa, saya tampak lebih tua. Saya tidak tahu apa yang terjadi beberapa saat. Saya melakukan rekaman dan kurang menonjol seperti apa yang saya inginkan.""Saya rasa kepercayaan diri saya telah bertumbuh sejak tahun lalu," ungkapnya.Video musik Entertainer dirilis melalui akun YouTube resmi Zayn pada Rabu, 23 Mei 2018. Versi audio juga sudah dapat diperdengarkan melalui berbagai layanan streaming musik.(ELG)