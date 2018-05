Berdansa dengan Lagu Terbaru John Mayer, New Light

Jakarta: John Mayer kembali berinovasi dengan dengan karya musik terbaru berjudul New Light. Menggandeng produser musik hip hop No I.D., John Mayer menawarkan alunan musik dansa bertempo cepat.



Dentuman musik yang ditawarkan mengajak pendengar ikut bernostalgia pada musik era 80-an. Kendati demikian, tentu petikan gitar yang khas dari penyanyi berusia 40 tahun itu masih diperdengarkan.

Pelepasan karya ini melanjutkan album ketujuh The Search of Everything yang baru dirilis pada 14 April 2017. Album ini diperkenalkan lewat singel utama Love on the Weekend yang dirilis November 2016.Jika dibandingkan dengan album The Search of Everything, terdengar jauh berbeda dengan tawaran warna musik pop-funky dalam singel New Light. Sementara pada 12 nomor lagu di album The Search of Everything, masih terdengar sentuhan warna musik country dengan tempo pelan.Pada lirik lagu New Light, John Mayer jelas memaparkan hubungan zona pertamanan yang ingin diperjelas status hubungannya. Sementara di sisi lain, ia juga merasa diacuhkan."I'm the boy in your other phoneLighting up inside your drawer at home all alonePushing 40 in the friend zoneWe talk and then you walk away every dayOh, you don't think twice 'bout meAnd maybe you're right to doubt me, but"Pada refrain, ia meminta kesempatan untuk menunjukkan perasaan yang sesungguhnya."But if you give me just one nightYou're gonna see me in a new lightYeah, if you give me just one nightTo meet you underneath the moonlightOh, I want a take two, I want to breakthroughI wanna know the real thing about youSo I can see you in a new light"Sementara pada 12 nomor lagu album The Search of Everything, John Mayer banyak bercerita tentang perjuangan bangkit dari keterpurukan hubungan alias move on.Belum ada video musik untuk New Light. Namun, penikmat musik sudah dapat mendengarkan versi audio melalui berbagai layanan streaming musik termasuk platform YouTube. Lagu ini resmi diluncurkan pada 10 Mei 2018.(ELG)