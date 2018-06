Beyonce dan Jay Z Rilis Album Duet

Jakarta: Pasangan Beyonce dan Jay Z merilis album kolaborasi bertajuk Everything Is Love. Kolaborasi duo musisi ini sepakat menggunakan nama panggung The Carters. Album ini berisi sembilan nomor lagu. Salah satu singel telah dirilis, yaitu Apeshit.



Album ini diumumkan The Carters saat tengah beraksi dalam konser tur musik dunia OTRII di London pada Sabtu malam, 16 Juni 2018.

"Kami ingin kalian menjadi yang pertama untuk menikmati proyek baru ini," ungkap Beyonce usai membawakan lagu Forever Young di atas panggung London.Dilansir dari laporan BuzzFeed, keduanya berjalan di atas panggung sambil mempertontonkan video musik Apeshit di layar besar.Album Everything Is Love telah dirilis melalui platform daring Tidal. Pelepasan album ini sekaligus menjadi karya lanjutan dari Beyonce yang merilis album solo Lemonade pada 2016. Sementara Jay Z terakhir kali merilis album 4:44 pada Juni 2017.Video musik single Apeshit sebagai perkenalan album dikemas dalam durasi enam menit dan telah diunggah di YouTube sejak Sabtu, 16 Juni 2018. Latar tempat video mengambil lokasi di musem seni Louvre di Prancis dengan Jay Z dan Beyonce berdiri di depan lukisan Mona Lisa karya Leonardo Da Vinci.Berikut daftar lengkap nomor album Everything Is Love:1. Summer

2. Apeshit

3. Boss

4. Nice

5. 713

6. Friends

7. Heard About Us

8. Black Effect

9. Lovehappy









(ASA)