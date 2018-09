Adib Hidayat Mengulik Kehidupan Musisi lewat "Bermusik"

Jakarta: Pengamat sekaligus jurnalis musik Adib Hidayat merilis program baru bertajuk Bermusik. Program ini menayangkan sesi wawancara Adib bersama para narasumber terkait musik dan sisi lain dari seorang musisi.



"Salah satu yang ingin kita gali sisi paling personal musisi dan apa yang agi dia suka. Apa yang sedang dia kerjakan, yang mungkin media-media lain belum menggarap lebih detail," kata mantan Editor in Chief Rolling Stone Indonesia dalam temu media di Lucy in the Sky, SCBD, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Program Bermusik Adib Hidayat bekerjasama dengan Kaskus TV. Beberapa musisi yang menjadi narasumber Adib di antaranya Dipha Barus, Armand Maulana, Ari Lasso dan Sheryl Sheinafia.Teknik bekerja yang mulanya dari medium tulisan, berubah menjadi wawancara langsung di depan kamera menjadi pengalaman baru bagi Adib Hidayat."Perbedaannya merespons apa yang dijawab. Sama ketika melakukan tulisan, ada proses interview. Artikel, kita interview lalu transkrip dan dijadikan artikel. Kalau ini kita harus ready pertanyaan yang responsif dari dia. Harus siap langsung bertanya lebih detail," kata Adib.Program Bermusik bersama Adib Hidayat ditayangkan di Kaskus TV, dua minggu sekali, setiap hari Kamis.(ELG)