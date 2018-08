Bintang Game of Thrones Mengaku sebagai Fans Berat Jungkook BTS

Jakarta: Pesona Bangtan Boys kian meluas. Setelah beberapa penyanyi seperti Shawn Mendes dan Zedd mengungkapkan keinginan berada satu panggung dengan BTS, aktris Maisie Williams mengungkapkan kekagumannya pada salah seorang personel BTS.



Dilansir dari Soompi, pemeran Arya Stark dalam serial populer Amerika Game of Thrones itu mengungkapkan sosok favoritnya di BTS. Kabar ini terungkap ketika ARMY (sebutan penggemar fanatik BTS) mengadakan Idol Challenge di Twitter.

WHO’S YOUR BIAS?? IS IT JHOPE BECAUSE HE’S A DANCER PLEASE FANFIRL WITH ME OVER THEM