Semarak Hari Pertama We The Fest 2018

Jakarta: Memasuki tahun keempat, We The Fest 2018 memulai hari pertama dengan semarak. Jelang petang sekitar pukul 17.30 WIB area Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran ramai pengunjung.



Memasuki area pintu gerbang We The Fest aroma wewangian segar para penonton merebak. Mereka siap menyambut beberapa penampil yang akan tanpil di tiga panggung utama This Stage Is Bananas, Another Stage dan WTF! Stage.

We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Cecylia)Dari ketiga panggung, tampak WTF! Stage dikerumuni cukup banyak penonton menyaksikan penampilan GAC yang memulai aksi panggung sejak pukul 17.00 WIB.Sementara This Stage Is Banana masih dimeriahkan Pijar, grup band yang terbentuk dari tiga pemuda asal Medan, Sumatera Utara yang kini bermukim di Jakarta. Panggung Another Stage dimeriahkan Monkey To Millionaire, grup musik rock alternatif yang menjadi finalis kompetisi band LA Light Indiefest II.We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Cecylia)Di Hall B3 ada ragam merchandise serta arena SHVR Party Land serta booth mini untuk bernostalgia di era 90-an.Selain menikmati para penampil pilihan, pengunjung yang juga datang dari dari ragam usia anak-anak, muda-mudi hingga orangtua mengabadikan nomen di beberapa landmark We The Fest serta photo booth bersama para ikon festival.We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Cecylia)Ismaya Live menggelar We The Fest 2018 selama tiga hari mulai 20-22 Juli 2018 bertempat di JIExpo Kemayoran. Tahun lalu, We The Fest dihadiri Presiden Joko Widodo yang juga berlokasi di JIExpo Kemayoran.We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Cecylia)(ELG)