Jennifer Hudson Rilis Singel Burden Down

Jakarta: Jennifer Hudson kembali menelurkan singel baru bertajuk Burden Down. Pemenang trofi Grammy tersebut meluapkan emosinya lewat Burden Down dengan diiringi peluncuran video klip pada Selasa, 12 Desember 2017.



Lagu tersebut merupakan kelanjutan dari singele terdahulunya, Remember Me, yang lebih dulu rilis pada April.



Video klip empat menit tersebut disutradarai oleh Sam Lecca. Sang penyanyi diarahkan bermain piano sambil menyanyikan lirik terkait hubungan asmaranya di sebuah gudang kosong.



Sambil mengenakan ansambel putih, Hudson melangkah menjauh dari piano dan menyanyikan akapela pada chorus hingga di akhir klip.



"When I lay this burden down/ Who's gonna take it up for me/ When you run me in the ground/ That's the day you're gonna see/ For all I've done I'm alone," Hudson berima.



"Just for a moment can I not be strong/ So how 'bout now oh can I lay/ This burden down."



Burden Down merupakan singel kedua Hudson dalam album studio keempat yang kini masih belum memiliki judul. Namun, rencananya album tersebut dirilis tahun depan melalui Epic Records. Album tersebut akan menjadi kumpulan karya terbarunya setelah album JHUD yang dirilis pada 23 September 2014.



Hudson yang baru saja putus dari tunangannya David Otunga menampilkan singel tersebut pertama kali di panggung The Voice pada Selasa, 12 Desember 2017. Dengan mengenakan setelas dress putih dan mantel berbulu ia menyanyikan lagu tersebut sambil mengiringinya dengan bermain piano.



Penonton bersorak ketika Hudson mulai menyanyikan lagu andalannya, I Still Love You dan mengakhirinya dengan lirik akapela. Aksi panggung Hudson ditutup dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Sekaligus, menjadi pengiring pengumuman bahwa tidak satu pun baik Noah Mac maupun Davon Fleming maju ke babak final di acara The Voice.





(ELG)