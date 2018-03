Hakim Hentikan Gugatan terhadap Lagu Shake it Off Milik Taylor Swift

Jakarta: Hakim memutuskan menghentikan gugatan terhadap lagu Shake it Off milik Taylor Swift. Hakim merasa gugatan yang dilayangkan dua orang penulis lagu itu kurang kuat.



Gugatan diajukan oleh penulis lagu bernama Sean Hall dan Nathan Butler pada tahun lalu. Keduanya mengklaim Taylor menjiplak lagu mereka yang berjudul Playas Gon' Play. Lagu ini dinyanyikan oleh grup 3LW pada 2001.

Bagian lagu yang dianggap dijiplak yaitu, "Playas, they gonna play, and haters, they gonna hate." Sedangkan bagian lirik milik Taylor yaitu, "Cos the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate."Namun, hakim merasa bagian lirik yang diajukan terlalu dangkal. Meski begitu, hakim memberikan kesempatan bagi kedua penggugat untuk merevisi gugatannya sebelum 26 Februari 2018."Lirik yang diduga melanggar adalah frasa singkat yang tidak memiliki orisinalitas dan kreativitas yang diperlukan untuk perlindungan hak cipta," tulis hakim.Ini bukan kali pertama Taylor Swift menghadapi gugatan karena lagu Shake It Off. Tiga tahun lalu, artis Jesse Graham melayangkan tuntutan sebesar USD42 juta mengklaim lagu Taylor terinspirasi dari lagu miliknya yang berjudul Haters Gone Hate.(ELG)