Dewa 19 Reuni Vokalis, Ari Lasso dan Once Satu Panggung

Jakarta: Dewa 19 adalah pertunjukan pamungkas paling dinanti di Synchronize Fest 2018 karena dua vokalis beda zaman Ari Lasso dan Once Mekel tampil satu panggung. Ribuan penonton di arena Gambir Expo Kemayoran puas bernyanyi bersama dalam kesempatan langka ini selama 1,5 jam hingga Senin, 8 Oktober 2018, dini hari.



Dewa 19 jadi suguhan penutup festival musik akbar Synchronize. Mereka tampil pada hari ketiga, Minggu, 7 Oktober 2018.

Arena panggung utama Synchronize tersebut dipadati penonton yang meluber dan lebih ramai ketimbang sesi-sesi sebelumnya. Segmen pertama adalah panggung bagi Ari Lasso dengan lagu-lagu Dewa 19 era 1990-an dari album debut hingga Pandawa Lima.Restoe Boemi dari album Terbaik Terbaik menjadi pembuka, disusul Cukup Siti Nurbaya, Aku di Sini Untukmu, Satu Hati, Kirana, Cinta kan Membawamu Kembali, dan Kangen."Kita sekarang masuk ke tahun 2000," ujar Ari mengisyaratkan saatnya Once masuk untuk lagu-lagu Dewa era 2000-an.Once membuka segmen kedua dengan lagu Roman Picisan dari album Bintang Lima."Apa kabar semua? Terima kasih sudah ikut menunggu Dewa sejak lama," sapa Once.Once membawakan 10 lagu andalan Dewa hingga album kedelapan Republik Cinta, antara lain Dua Sejoli, Risalah Hati, Pupus, dan Air Mata. Sayap-sayap Patah menjadi salah satu pembuktian kualitas vokal Once karena transposisi nada dasar yang berganti naik dan turun beberapa kali.Kamulah Satu-satunya menjadi suguhan pamungkas paling menarik karena Ari dan Once berkolaborasi satu panggung. Bersama dengan mereka, personel grup yang tampil malam itu antara lain Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Agung Yuda, dan Yuke Sampurna.Dua lagu terakhir ini ditutup dengan kembang api penanda usainya Synchronize Fest 2018.Bersamaan dengan penampilan Dewa 19 formasi reuni, dua panggung lain diisi dengan penampilan Diskopantera dan Javabass Soundsystem yang juga ramai penonton. Bahkan hingga sesi Dewa 19 selesai, kerumuman Diskopantera di panggung District masih asyik berjoget dengan lagu-lagu hit lawas versi remix.Once Mekel saat tampil di Synchronize Fest 2018 (Foto: Medcom.id/Purba Wirastama)(ASA)