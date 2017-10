Burgerkill akan Merilis Album Baru Tahun Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup metal Burgerkill tampil pada hari kedua festival musik JogjaROCKarta yang digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta, pada Sabtu (30/9/2017).



Tampil pada sore hari, Burgerkill membawakan sembilan lagu, di antaranya Under the Scars, House of Greed, dan Atur Aku. Saat di atas panggung, vokalis Vicky memberikan kabar gembira untuk penggemarnya, yaitu rencana perilisan album baru pada tahun ini.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa rilis album baru, tetapi sebelum merilis album baru kami ingin merilis DVD (film dokumenter) perjalanan kami ke Wacken," kata Vicky.Ditemui usai tampil, Burgerkill menjelaskan bahwa proses pengerjaan album telah mencapai 80 persen. Mereka tinggal menyelesaikan rekaman vokal untuk dua lagu."Banyak yang menarik di album baru Burgerkill, energi baru, secara komposisi lebih asik. Kami pengin bikin lagu yang asik untuk dibawakan live."Soal tema, Burgerkill mengangkat fenomena sosial yang belakangan jadi isu penting di Indonesia. Mereka menyadari bahwa kebesaran Burgerkill saat ini memberi mereka porsi lebih untuk mengangkat sebuah wacana dan gagasan yang bisa membuka dialog baru bagi para pendengarnya."Burgerkill harus bisa menyuarakan sesuatu agar penggemar lebih aware dengan (masalah sosial yang terjadi)," tutup sang gitaris, Eben.JogjaROCKarta digelar selama dua hari, pada 29 dan 30 September 2017. Suguhan utama festival ini adalah grup metal-progresif asal Amerika Serikat, Dream Theater. Grup cadas lokal yang tampil antara lain Roxx, God Bless, Power Metal, Kelompok Penerbang Roket dan Pas Band.(DEV)