Gho$$, Band Asal Jakarta Juara SuperMusic Rockin Battle

Metrotvnews.com, Jakarta: Ajang SuperMusic Rockin Battle selesai digelar. Gho$$, band asal Jakarta keluar sebagai pemenang kompetisi rock yang diikuti ribuan peserta ini.



Gho$$ berhasil menyisihkan tujuh finalis lain usai tampil dalam malam final audition di Summarecon Mall, Serpong, Tangerang pada Sabtu, 6 Mei 2017. Mereka berhasil meyakinkan para juri yang terdiri dari Ian Antono, Stephan Santoso, Stevie Item, dan Imanine.

Di malam final, Gho$$ memukau juri dengan dua lagu yang dibawakannya. Di lagu pertama, mereka menyanyikan lagu milik sendiri berjudul N. Sedangkan di lagu kedua, mereka mengaransemen lagu Tetap Dalam Jiwa milik Isyana Sarasvati."Penampilan semua finalis sangat luar biasa, sehingga semakin membuat bingung kami para juri. Namun akhirnya kami sepakat bahwa GHO$$ adalah band yang secara musikalitas dan penampilannya paling lengkap dari semua aspek. Mereka layak menjadi generasi penerus band rock Indonesia saat ini," kata Ian Antono.“Tidak banyak band rock Indonesia yang memiliki warna seperti mereka. Sebagai band rock mereka memiliki orisinalitas dan karakter yang kuat. Ini yang jarang kita temukan di industri musik kita saat ini," ujar Stephan Santosa.Sebagai pemenang, Gho$$ mendapatkan hadiah utama rekaman di Studios 301, Sydney, Australia, dengan diproduseri oleh Stephan Santoso. Selain Gho$$, sebagai juara utama, band peringkat kedua diraih oleh Meet After The Storm asal Palembang, sementara peringkat ketiga diraih oleh Killa The Phia."Sempat terbebani juga karena peserta lain juga bagus-bagus. Kita juga sempat pesimis, tapi Alhamdulillah jadi pemenang. Hampir mau pingsan rasanya ketika nama kita diumumkan" kata Diegoshefa, vokalis Gho$$.Berdiri pada 2013, Gho$$ beranggotakan Diegoshefa (vocal), Diego Aditya (gitar), Fadhi Perdana (gitar/keys/synth), Dito Adhikari (bass) dan Harry Iskandar (drum). Mereka sempat vakum setahun sebelum aktif kembali pada tahun 2016."Ini jadi tantangan baru buat kita agar. Dengan menjadi pemenang musik kita jadi lebih didengar banyak orang lagi. Kita sudah punya banyak lagu untuk ke depannya. Semoga ini bisa menjadi langkah besar kami di industri musik, membangkitkan kembali musik rock Indonesia," katanya.Baik juara pertama hingga ketiga, mendapat hadiah berupa uang tunai. Kedelapan finalis juga akan dibuatkan album kompilasi yang akan dirilis pada September mendatang. Gege Dhirgantara selaku perwakilan Supermusic.ID menuturkan, band pemenang akan bergabung dalam manajemen artis Megapro Communication dan bakalan konsisten manggung di berbagai ajang konser SuperMusic.ID dua tahun ke depan."Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini. Tapi kami juga berkomitmen agar sang juara SuperMusic.ID Rockin Battle ini bisa eksis di industry musik nasional. Dengan cara memberikan kesempatan manggung di berbagai konser music bergengsi di dalam negeri dan juga ke luar negeri," tutup Gege.(ELG)