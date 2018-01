Atiek CB Menyesal Tak Pernah Latihan Vokal Selama di Amerika

Jakarta: Lama bermukim di Amerika, penyanyi Atiek CB menyempatkan diri pulang kampung ke Indonesia. Selain untuk melepas rindu. Kedatangannya kali ini diundang sebagai pengisi acara dalam konser Backstory Music Concert yang akan diadakan di Balai Sarbini Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2018.



Selama di Amerika, pelantun hits Terserah Boy itu banyak menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga. Ia pun mengaku jarang bernyanyi dan tak sempat melakukan latihan vokal selama di Negeri Paman Sam.

"Tadinya ibu rumah tangga saja, sampai mereka (anak-anak) lulus SMA, ke mana-mana saya yang nyupirin ke sekolahnya. Kadang pulang sampai malam. Jadi, focusing on family. Terus begitu mereka sudah pada kuliah, kelimpungan, sampai sekarang nih," ujar Atiek CB saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2018).Atiek pun sempat menyesal ketika ia tidak memanfaatkan kesempatan di Amerika untuk tetap bermusik dan melakukan olah vokal. Padahal, di Amerika banyak label rekaman bagus yang bisa membantu Atiek CB untuk melakukan olah vokal."That's my problem, aku enggak pernah vocalizing, (padahal) itu perlu ya. Karena aku sudah di sana, ngapain? Nyanyi di kamar mandi saja enggak pernah. Karena memang, aku enggak punya yang harus aku kerjain di bisnis ini. Jadi, untuk apa, gitu.""Sekarang aku baru sadar. I was so stupid. Emang dasarnya aku tuh pemalas. Aku tuh kalau kerja keras, aku yakin bisa sukses," curhat Atiek.Namun, Atiek CB mengaku masih sering mendapatkan tawaran bernyanyi, salah satunya saat diundang kedutaan besar Indonesia di Amerika untuk bernyanyi di momen perayaan 17 Agustus."Saya kadang-kadang diundang nyanyi, sih. Kebanyakan untuk masyarakat Indonesia. Kayak di Colorado, kadang-kadang di Los Angeles, tapi yang sering itu di Washington DC sama New York, diundang pak dubes (Dino Patti Djalal). Terus Pak Sony yang sekarang, biasanya tuh 17 Agustusan," tutupnya.(ELG)