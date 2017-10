Terungkap, Ini Daftar Artis Fase 2 The 90’s Festival

Metrotvnews.com, Jakarta: Accellera Entertainment, promotor, merilis artis-artis yang akan meramaikan fase kedua The 90's Festival. Fase kedua diyakini tidak kalah serus dari fase pertama The 90's Festival.



Artis pada fase lalu, yakni Sixpence None The Richer, Dewa 19 feat Ari Lasso, KLa Project, Stinky, Shaden, Bragi, Wayang, Voodoo, dan d.o.t. Fase kedua akan diisi Potret, Reza Artamevia, P-Project, T-Five, Warna, Yana Julio, NEO, dan Sweet Martabak.

#90's people, yuk segera amankan tiket presale1 di https://t.co/5n5p5bnGBL karena kuota sangat terbatas Coy!!! ???????????? pic.twitter.com/AtNQlFh6vF — The 90's Festival (@the90sfestival) October 3, 2017

Acara yang akan digelar pada 25 November 2017 tersebut, rencananya akan menampilkan total 25 artis era 90-an.Public Relation Accellera Entertainment Arinda mengatakan, tiket presale 1 dapat dibeli di www.the90sfestival.com atau di tiket partner Accellera Entertainment seperti Rajakarcis, Tiket.com, Gotix.Tiket dijual seharga Rp480 ribu untuk festival dan Rp1,48 juta untuk VIP. Kategori VIP akan disediakan dengan jumlah sangat terbatas. “Tiket presale 1 sudah hampir habis, sebaiknya segera beli,” kata Arinda.(TRK)