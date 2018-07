Yoko Ono Sertakan Lagu Imagine di Album Baru

Jakarta: Yoko Ono merilis album baru bertajuk Warzone. Melalui album ini, Yoko ingin menceritakan kisah-kisah yang relevan dengan keadaan dunia sekarang.



"Dunia kini sangat kacau. Semua orang merasa kesulitan. Kita hidup di zona peperangan. Aku ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Setiap hari segalanya berubah," kata Ono dilansir dari NME.



Album Warzone ikut memuat rekaman terbaru singel Imagine, lagu populer yang dibawakan mendiang suaminya John Lennon. Pada 2017, Yoko Ono akhirnya mendapatkan kredit untuk penulisan lagu Imagine.



Album Warzone akan dirilis 19 Oktober 2018. Singel dalam album diperkenalkan setiap hari Selasa melalui layanan streaming dan situs resmi Yoko Ono.



Yoko Ono sudah malang melintang di industri musik selama 50 tahun dan telah merilis 20 album. Untuk album terbaru, Ono kembali mendengarkan 13 lagunya yang dirilis sekitar tahun 1970 hingga 2009.



Ke-13 nomor lagu itu adalah Warzone, Hell In Paradise, Now or Never, Where Do We Go From Here, Woman Power, It's Gonna Rain, Why, Children Power, I Love All of Me, Teddy Bear, I'm Alive, I Love You Earth dan Imagine.



Album ini dirilis melalui label rekaman Chimera Music milik Sean Ono.





(ELG)