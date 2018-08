Badai di Lokasi Konser Backstreet Boys, Belasan Penggemar Luka-luka

Oklahoma: Grup vokal asal Florida Backstreet Boys harus menjadwalkan ulang konser mereka di Oklahoma, Amerika Serikat. Pada Sabtu malam, 18 Agustus 2018 terjadi badai angin kencang di lokasi, tepatnya WinStar World Casino and Resort.



Badai berkekuatan 70-80 mil per jam itu melukai 14 penggemar di area luar lokasi kejadian. Mereka terluka akibat tenda-tenda yang runtuh.

Friend at the Backstreet Boys concert at Winstar Casino says an awning fell on people. She estimates 10 ambulances responded, paramedics took people out on stretchers. pic.twitter.com/egU2jJJEHS