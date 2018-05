Video Musik "Fake Love" BTS Raih 35,9 Juta Penonton dalam Sehari

Jakarta: Video musik Bangtan Boys untuk lagu Fake Love berhasil menembus angka 35,9 juta penonton di YouTube dalam sehari sejak dirilis pada Jumat, 18 Mei 2018 pukul 06.00 sore waktu Korea Selatan. Capaian ini menjadi rekor pertama di tahun 2018 sebagai video musik dengan penonton terbanyak.



Mereka berhasil menembus angka penonon terbanyak dalam video musik mereka, DNA yang saat itu mencapai 22,3 juta penonton dalam sehari.

Dilaporkan laman Billboard, pada satu jam pertama Fake Love disaksikan 4,8 juta penonton. Angka ini melesat juga berkat tagar #StreamFakeLoveNow yang disebarkan oleh para ARMY pada 18 dan 19 Mei kemarin.Laman Soompi melaporkan, Fake Love menduduki posisi puncak dalam iTunes di 52 wilayah berbeda. Sementara album terbaru mereka, Love Yourself: tear menduduki posisi puncak dalam iTunes di 65 wilayah berbeda.Dengan angka 35,9 juta penonton dalam sehari, BTS menggeser posisi Adele dengan Hello dengan 26,3 juta penonton dalam sehari dan posisi Milley Cyrus dengan Wrecking Ball dengan 22,6 juta penonton dalam sehari.Berikut 10 video musik dengan penonton terbanyak, satu hari sejak dirilis:1. Taylor Swift - “Look What You Made Me Do” - 43,2 juta2. Psy - “Gentleman” - 36 juta3. BTS - “Fake Love” - 35,9 juta4. Nicky Jam and J. Balvin - “X (EQUIS)” - 29,7 juta5. Adele - “Hello” - 26,3 juta6. Daddy Yankee, RedOne, French Montana and Dinah Jane - "Boom Boom" - 24,1 juta7. Miley Cyrus - “Wrecking Ball” - 22,6 juta8. Luis Fonsi and Daddy Yankee - “Despacito (Remix Audio) ft. Justin Bieber” - 22,4 juta9. BTS - “DNA” - 22,3 juta10. Major Lazer - “Sua Cara (feat. Anitta and Pabllo Vittar)” - 20,2 juta(DEV)