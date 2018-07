Sebelum Meninggal, XXXTentacion Sepakati Kontrak Rp140 Miliar

California: Rapper bernama panggung XXXTentacion meninggal terbunuh di Florida pada 18 Juni lalu. Namun sebelum tragedi itu, pemilik nama asli Jahseh Onfroy ini disebut telah meneken kontrak bernilai ratusan miliar rupiah untuk penerbitan album terbaru.



Seperti dilaporkan Variety, Jahseh menyepakati kontrak dengan distributor musik Empire. Nilai kontraknya USD10 juta atau sekitar Rp140 miliar dengan perhitungan kurs Rp14 ribu per dollar AS.

Album anumerta ini belum akan dirilis hingga Oktober. Menurut laporan tersebut, Ghazi Shami dari Empire juga mengatakan, ada cukup banyak materi untuk album baru.Sebelum meninggal, Jahseh telah melepas dua album penuh dalam nama XXXTentacion, yaitu 17 (2017) bersama Empire dan ? (2018) bersama Universal Music Group. Dia juga merilis beberapa singel dan mixtape.Karya-karya XXXTentacion menorehkan catatan besar setelah musisi usia 20 tahun ini meninggal. Nielsen Music mencatat penjualan harian album dan lagu digital XXXTentacion di AS pada 18 junu meningkat hingga 16 kali lipat dibanding hari sebelumnya. Sad menjadi lagu terlaris pada hari yang sama.Singel andalan dari album terakhir itu juga menembus rekor streaming baru di Spotify. Sehari setelah kematian, lagu Sad diputar hingga 10,4 juta kali dan menggeser posisi yang sebelumnya dipegang oleh Look What You Made Me Do dari Taylor Swift.Semasa Jahseh hidup, Spotify sempat mencabut semua karya rekaman dari katalog karena kebijakan perilaku kebencian. Saat itu, Jahseh sedang menghadapi sejumlah masalah hukum. Setelah Kendrick Lamar bersama sejumlah pelanggan dan pelaku industri musik protes, lagu-lagu tersebut dipulihkan.Jahseh adalah rapper Florida kelahiran 23 Januari 1998 yang pertama kali populer lewat SoundCloud. Dia tewas tertembak saat menjadi korban perampokan bersenjata di Deerfiels Beach, Florida. Sebelum meninggal, Jahseh berstatus tahanan rumah karena sejumlah kasus hukum, tetapi pengadilan melepasnya.(ASA)