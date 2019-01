Grup Rock Taking Back Sunday akan Rayakan 20 Tahun Bermusik di Jakarta

Jakarta: Grup rock asal New York, Taking Back Sunday akan tampil di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 23 Januari 2019. Konser bertajuk Rock N' Sound ini digelar sebagai bagian dari perayaan 20 tahun usia Taking Back Sunday.



Sebelum Taking Back Sunday tampil, dua band disiapkan tampil lebih dulu, yaitu The SIGIT dan Padi Reborn.

"Mini festival ini akan diadakan tiap tahun. Ini tahun pertama.""Kebetulan Taking Back Sunday dua dekade dan The SIGIT dan Padi juga dua puluh tahunan, saya punya cita-cita Indonesia punya musisi yang bagus, yang melegenda," ujar Willy Hidayat dari promotor My Will Entertainment, pihak yang menggagas konser ini, dalam jumpa pers di Hard Rock Cafe Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.Bagi Padi Reborn, tampil dalam acara musik rock memicu mereka untuk membawakan lagu-lagu rock Padi yang jarang dibawakan di panggung-panggung lain."Ini kesempatan Padi Reborn untuk menampilkan sisi rocknya. Selama ini songlist Padi didominasi lagu-lagu sing along. Dalam kesempatan ini pengin banyak membawakan materi yang lebih nge-rock," ujar Yoyo, drummer Padi Reborn.Tiket Rock N' Sound 2019 dijual dalam tiga kategori, yaitu Festival Rp900 ribu, Festival B Rp800 ribu dan Tribune Rp550 ribu. Tiket dijual melalui Rajakarcis.com.(ELG)