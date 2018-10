Tiket Konser Calum Scott Mulai Dijual Hari Ini

Jakarta: Penyanyi Calum Scott dalam waktu dekat akan bertandang ke Indonesia. Ini merupakan kali pertama kunjungan penyanyi asal Inggris tersebut di Tanah Air.



Panggung musik penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Britain's Got Talent 2015 itu diadakan dalam rangka konser tur Only Human Asia Tour Live in Indonesia. Konser ini sekaligus mempromosikan album debut Only Human yang memuat singel populer You Are the Reason.

Untuk tiket konser dibagi menjadi empat kategori mulai dari Silver (Free seating) Rp750ribu, Gold (Free seating) Rp950 ribu, Diamond (Numbered seating) Rp1,5 juta dan Diamond (Numbered seating + Meet & Greet) Rp2,5 juta.Tiket prajual tersedia untuk kategori Silver Rp550 ribu dan Gold Rp750 ribu.Tiket konser dapat dibeli melalui laman bookmyshow atau di gerai Indomaret dan Family Mart mulai Jumat, 19 Oktober 2018 pukul 11.59 WIB.Konser Calum Scott Only Human Asia Tour Live in Indonesia digagas Full Color Entertainment. Konser akan digelar pada Minggu, 2 Desember 2018 di Kartika Expo Center Balai Kartini Jakarta mulai pukul 19.00 WIB.(ELG)