Borong Piala American Music Awards, Taylor Swift Pecahkan Rekor Whitney Houston

Los Angeles: Taylor Swift kembali muncul dengan kabar baik. Pelantun Bad Blood itu membawa pulang empat piala dari ajang penghargaan American Music Awards 2018.



Empat piala itu di antaranya Favorite Album - Pop Rock (Reputation), Favorite Female Artist - Pop/Rock, Tour of the Year (Taylor Swift's Reputation Stadium Tour) serta Artist of the Year.

"Betapa beruntungnya aku banyak orang yang menaruh perhatian padaku atau karya musikku. Setiap kali kalian membuat saya cukup beruntung bisa berdiri di atas panggung dan memiliki sesuatu yang benar-benar gemerlap di genggamanku dan mengucapkan terima kasih, setiap kali ini terjadi, ini berarti bagiku," kata Taylor pada malam American Music Awards di Microsoft Theater, Los Angeles, California, Minggu 7 Oktober 2018."Ini adalah perwakilan dari bentuk dorongan dan motivasi bagiku untuk menjadi lebih baik, bekerja lebih keras dan membuat kalian bangga semampuku," lanjutnya.Dalam kesempatan ini, Taylor untuk pertama kalinya angkat bicara tentang politik."Aku ingin menyebutkan fakta bahwa penghargaan ini dan setiap penghargaan yang diberikan malam ini dipilih oleh orang-orang dan kalian tahu apa lagi yang membutuhkan suara banyak orang? Pemilihan pada 6 November. Keluar dan berikan suara kalian. Aku mencintai kalian," tuturnya.Empat piala yang diterima Taylor menambah koleksinya hingga kini total ada 22 piala. Pencapaian ini telah mengalahkan rekor Whitney Houston yang mengoleksi 21 piala. Capaian ini pun mendekati angka rekor perolehan piala Michael Jackson yang telah menerima 24 piala semasa berkarier di dunia musik.Selain Taylor Swift, malam penghargaan bergengsi tersebut juga menjadi momen spesial bagi Camila Cabello yang berhasil meraih empat piala, yakni Favorit Song - Pop/Rock (Havana ft. Young Thug), Favorite Music Video (Havana ft. Young Thug), Collaboration of the Year (Havana ft. Young Thug) serta piala New Artist of the Year.Berikut daftar lengkap pemenang American Music Awards 2018.Artist of the Year: Taylor SwiftNew Artist of the Year: Camila CabelloCollaboration of the Year: "Havana" - Camila Cabello feat. Young ThugFavorite Music Video: "Havana" - Camila Cabello feat. Young ThugTour of the Year: Taylor Swift - Taylor Swift's Reputation Stadium TourFavorite Soundtrack: "Black Panther"Favorite Male Artist - Pop/Rock: Post MaloneFavorite Female Artist - Pop/Rock: Taylor SwiftFavorite Duo or Group - Pop/Rock: MigosFavorite Album - Pop/Rock: "Reputation" - Taylor SwiftFavorite Song - Pop/Rock: "Havana" - Camila Cabello feat. Young ThugFavorite Male Artist - Country: Kane BrownFavorite Female Artist - Country: Carrie UnderwoodFavorite Duo or Group - Country: Florida Georgia LineFavorite Album - Country: "Kane Brown" - Kane BrownFavorite Song - Country: "Heaven" - Kane BrownFavorite Artist - Rap/Hip-Hop: Cardi BFavorite Album - Rap/Hip-Hop: "Beerbongs & Bentleys" - Post MaloneFavorite Song - Rap/Hip-Hop: "Bodak Yellow" - Cardi BFavorite Male Artist - Soul/R&B: KhalidFavorite Female Artist - Soul/R&B: RihannaFavorite Album - Soul/R&B: "17" - XXXTENTACIONFavorite Song - Soul/R&B: "Finesse" - Bruno Mars and Cardi BFavorite Artist - Alternative Rock: Panic at the DiscoFavorite Artist - Adult Contemporary: Shawn MendesFavorite Artist - Latin: Daddy YankeeFavorite Artist - Contemporary Inspirational: Lauren DaigleFavorite Artist - Electronic Dance Music: MarshmelloFavorite Social Artist: Bangtan Boys a.k.a. BTS(ASA)