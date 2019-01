Blackpink Tutup Konser Hari Kedua dengan Haru, Lisa: Aku Cinta Kalian

Jakarta: Kuartet dari Blackpink menuntaskan aksi panggungnya di Indonesia. Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rose membawakan repertoar yang tak jauh berbeda seperti saat konser di hari pertama, Sabtu, 19 Januari 2019 di Hall 6 ICE BSD Tangerang.



Konser dibuka dengan singel Ddu-Du Ddu-Du, Forever Young, Whistle, dan Stay. Menuju lagu kelima, keempat personel menyapa penggemar dengan bahasa Indonesia. "Halo, nama saya Jisoo," ucap Jisoo, diikuti Rose, Jennie, dan Lisa.

Di sela konser, cuplikan beberapa parodi tentang Blackpink dari seluruh dunia seperti Filipina, Amerika, hingga Indonesia ditampilkan. Setelahnya, masing-masing personel melakukan aksi panggung tunggal.Dimulai dari, Jisoo membawakan lagu Clarity milik Zedd. Nuansa konser mendadak berubah mendendangkan musik disko. Lisa menyambung aksi panggung dengan koreografi energik dan memikatAksi panggung Lisa didominasi warna merah dan ungu, membingkai aksinya yang berani sekaligus memukau."Badass!" teriak beberapa Blink di kerumunan penonton kelas Diamond B memuji kepiawaian Lisa menari.Penampilan solo ketiga diisi Rose membawakan lagu Let It Be, You & I, dan Only Look At Me diiringi permainan piano anggota band pengiring. Jennie menjadi penampil terakhir membawakan singel populer Solo dalam balutan busana hitam.Keempatnya kembali tampil membawakan lagu Kiss and Makeup, duetnya bersama musisi asal Inggris, Dua Lipa. Dilanjutkan Playing with Fire, See U Later, As If It Your Last, Boombayah dengan encore Ddu-Du Ddu-Du dan Stay.Selama konser keempat personel tampak berganti pakaian sebanyak lima kali. Mereka pun sering berdialog dengan penonton menggunakan bahasa Indonesia. Bukan sepenggal kata, melainkan satu kalimat penuh seperti saat Jennie berdialog dengan penonton."Apakah kalian kangen kami? Kami juga kangen kalian," kata Jennie dengan fasih berbahasa Indonesia.Sebelum memasuki encore, masing-masing personel mengucapkan terima kasih pada penonton, ditutup dengan Lisa."Aku cinta kalian," ujar Lisa.Konser hari kedua Blackpink dimulai pukul 18.45 WIB. Aksi pentas mereka berakhir sekitar pukul 20.45 WIB.Kedatangan Blackpink dalam formasi lengkap ini merupakan kali ketiga. Pertama, mereka tampil dalam rangka perkenalan sebagai ambassador sebuah marketplace pada akhir November. Kedua, mereka tampil pada panggung 2019 World Tour Blackpink in Your Area pada Sabtu, 19 Januari 2019.(ASA)