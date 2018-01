Dua Penggemar Nekat Peluk Liam Gallagher di Panggung

Jakarta: Ada kejadian menarik dalam konser Liam Gallagher di Ecopark, Ancol, Jakarta, pada Minggu, 14 Januari 2018.



Pada bagian tengah konser, saat lagu Live Forever dinyanyikan, seorang penggemar menerobos barisan keamanan dan naik ke atas panggung untuk memeluk Liam. Mantan vokalis Oasis itu tampak kaget dan membalas pelukan peggemar itu. Sejurus kemudian petugas keamanan menarik penggemar itu dan membawanya turun panggung.

Aksi nekat ini nampaknya menginspirasi penggemar lain. Sekitar 10 menit dari kejadian pertama, peristiwa serupa terulang. Kali ini pada lagu penutup konser, Wonderwall.Liam lagi-lagi membalas pelukan penggemarnya. Tak terlihat gestur penolakan dari Liam.Gejolak emosi penggemar Liam memang meluap-luap. Sejak sore hari, penggemar yang menunggu pintu arena konser dibuka sudah menyanyikan lagu-lagu hit Oasis bersama. Hal ini dapat dimaklumi mengingat grup asal Inggris yang kini telah bubar itu belum pernah ke Indonesia. Konser Liam di Ancol praktis jadi penawar rindu.Liam tampi sekitar 90 menit. Selain membawakan hit Oasis, Liam juga membawakan materi dari album debut solonya As You Were, antara lain lagu Wall of Glass, Bold, dan Paper Crown.(DEV)