Ikke Nurjanah Sempat Tak Percaya Diri Rekaman Lagu Country

Jakarta: Penyanyi dangdut Ikke Nurjanah ikut berkolaborasi dalam album kompilasi country terbaru Tantowi Yahya. Ikke mengaku awalnya sempat tak percaya diri karena belum akrab dengan jenis musik ini, yang dia sebut 'sangat langka' di Indonesia.



"Saya mau belajar karena kata Mas Tanto, ada cengkok di situ kayak nyanyi dangdut," kata Ikke dalam jumpa pers di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 18 Februari 2018.



"Awalnya enggak pede (percaya diri) tapi karena Mas Tanto memberi motivasi, masukan, dan tantangan. Musik itu enggak ada batasnya. Ini kolaborasi pertama dengan Mas Tanto," lanjut Ikke.



Bersama Tantowi, Ikke menyanyikan lagu Making Believe. Saat masuk studio untuk rekaman vokal, dia merasa punya 'ikatan' dengan Tantowi kendati tidak janjian sebelumnya. Rekaman selesai lancar dalam waktu satu hari.



"Itu menghapal (lirik) lumayan, abis itu kami rekaman, masuk bareng. Jadi kami masuk bareng, take bareng, padahal enggak lihat-lihat, tapi bisa ada ruh yang sama," ujar Ikke.



"Saya merasa bangga ada di album ini. Banyak pengalaman, banyak pelajaran, dan juga banyak hal positif yang saya dapat dari Mas Tanto soal musik, enggak cuma nyanyi. Mentor saya di musik country adalah Mas Tanto," imbuhnya.



Ikke adalah satu dari sejumlah penyanyi yang berkolaborasi dengan Tantowi dalam album baru. Selain dia, ada Once, Katon Bagaskara, Andre Hehanusa, Helmy Yahya, serta mendiang Benny Panjaitan dalam warna musik dan vokal masing-masing. Menurut Tantowi, warna suara Ikke dalam Making Believe justru benar-benar bernuansa country.



"Kalau Ikke enggak ketebak karena benar-benar blend menjadi country," tukas Tantowi.







(DEV)