Sheila On 7 dan Tulus Meriahkan Soundsfest 2018

Jakarta: Setelah sukses mengumpulkan 4.000 pengunjung pada tahun pertama, Soundsfest kembali hadir tahun ini dengan menampilkan bintang tamu ternama Sheila on 7, Tulus, Maliq & The Essentials, Kahitna, Naif, Fourtwenty, dan Sisitipsi.



Sesuai namanya, Soundsfest yang merupakan festival musik terbesar di kota Bekasi akan mengusung konsep event yang jauh lebih megah, dan menyatukan para pelaku industri kreatif di seluruh rangkaian acara.

Line up Soundsfest 2018 sangat sayang dilewatkan. Ajak serta teman, keluarga, maupun pasangan untuk menyaksikan penampilan para bintang tamu. Ada Kahitna yang akan membawakan lagu-lagu romantis membuai nostalgia, Sheila On 7 akan mengajak Anda menyanyikan lagu hits mereka, juga Fourtwenty yang akan melengkapi malam Minggu menjadi berkesan.Konsep festival yang dikolaborasikan dengan para pelaku industri kreatif akan menambah seru. Jajanan khas festival membuat Anda bisa bersantai mengisi perut, pameran komunitas kreatif seperti art dan automotif pun akan memperkaya area festival.Booth-booth entertainment dari sponsor pun wajib Anda datangi. Pada acara yang disponsori Teh Botol Sosro, Mall Sini, LENNA, Pesta Diskon, Kuaci Rebo, WPND, dan JOOX ini terdapat games corner untuk mengisi waktu menunggu artis idola tampil. Anda juga dapat menggunakan UBER dengan mengaktifkan kode prompo (SOUNDSFEST) untuk mendapatkan potongan Rp25 ribu.Untuk menyaksikan penampilan mereka, Anda dapat membeli tiket seharga Rp120 ribu via online (Kiostix, Goers APP, Book My Show) maupun offline (Warung Pasta Bekasi, Rawamangun, Warung Upnormal Kalimalang, Cempaka Putih, Outlet Brodo di Summarecon Bekasi).Catat tanggal acaranya, 31 Maret 2018, di Summarecon Mal Bekasi, dan segera pesan tiket sekarang! Informasi lebih lanjut silakan kunjungi media sosial @soundsfest dan website(ROS)