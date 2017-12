Paramore Kembali Konser di Indonesia Februari 2018

Jakarta: Grup band Paramore akan kembali bertandang ke Indonesia. Kali ini mereka akan tampil pada 16 Februari 2018 di ICE BSD Hall 5 & 6 Tangerang.



Band rock asal Tennessee, Amerika Serikat tersebut mengunggah jadwal tur konser Asia bertajuk Tour Four Asia melalui akun Instagram.

Melansir situs resmi Paramore, belum ada keterangan khusus terkait prosedur pembelian tiket. Dalam tur konser kali ini Paramore mempromosikan album kelima mereka bertajuk After Laughter.After Laughter dirilis pada 12 Mei 2017. Lagu-lagu yang diperdengarkan dari album tersebut antara lain Told You So, Hard Times dan Fake Happy.Setelah Jakarta, band yang kini digawangi Hayley William, Taylor York dan Zac Farro akan menyambangi Filipina, Tokyo dan Honolulu.(ELG)