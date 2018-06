Rekan Grup Kaget Tetsu Umumkan Mundur dari Killing Me Inside

Jakarta: Keluarnya Angga Tetsuya Wibisana alias Tetsu mundur dari grup musik Killing Me Inside ternyata belum diketahui pihak internal sebelumnya. Manajer grup Edo mengaku mereka kaget mendengar kabar yang diumumkan langsung oleh Tetsu di media sosial.



"Kami internal juga masih belum tahu (alasannya)," kata Edo kepada Medcom.id lewat telepon, Senin, 11 Juni 2018.

"Keadaannya, kami masih punya kerja dulu, manggung. Untuk panggung hari ini, memang dia izin, tetapi kami enggak tahu, tiba-tiba ada pernyataan semalam," lanjut Edo.Menurut Edo, Killing Me Inside dijadwalkan tampil di Pekalongan, Jawa Tengah, malam nanti. Ini adalah panggung musik terakhir mereka sebelum Hari Raya Idul Fitri pada akhir pekan.Begitu mendengar kabar Tetsu keluar, Edo dan para personel lain menghubungi Tetsu untuk membicarakan masalah itu lebih lanjut. Mereka berjanji akan bertemu."(Kami) belum bisa jawab alasannya. Kalau mau dibilang (seperti apa hubungan) internal, ya baik-baik saja," ujar Edo."Benar-benar baru (tahu) semalam dan kaget. Pekan kemarin, kami masih rapat program sampai akhir tahun," imbuhnya.Pada Minggu petang, lewat sebaran pos Instagram, Tetsu memberi kabar bahwa dia keluar dari grup setelah tujuh tahun bersama. Dia membagi foto lima personel terkini Killing Me Inside tetapi minus dirinya, dengan menyematkan potongan lagu Everglow dari Coldplay."Terhitung mulai hari ini, saya sudah bukan lagi bagian dari Killing Me Inside," tulis @angga.tetsuya dalam keterangan foto.Killing Me Inside adalah grup metal-core asal Jakarta yang aktif sejak 2005. Grup ini beberapa kali bongkar pasang personel dan menyisakan Josaphat Klemens sebagai personel asli sekaligus pendiri. Selain Klemens dan Tetsu, tiga personel terkini adalah Gama Gifari, Aiu Ratna, dan Rudye Nugraha Putra.(DEV)