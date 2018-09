Grup Musik asal Jepang Lamp Konser di Jakarta Oktober 2018

Jakarta: Grup musik indie-pop asal Jepang Lamp dijadwalkan siap mengadakan panggung musik di Jakarta pada 17 Oktober 2018. Konser ini mengambil tajuk A Distance Shore, Lamp - Live in Jakarta.



Konser ini merupakan proyek lanjut dari kerjasama antara Lamp dan label Ivy League Music. Konser ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Lamp Asia Tour 2018.

Artist & Repertoire (A&R) Mondo Gascaro dari label Ivy League Music memaparkan awal mula kerjasama dengan Lamp hingga terwujudnya konser."Ini semua berawal dari perbincangan dengan Taiyo tentang musik-musik yang kami dengarkan. Saya bilang bahwa saya sudah sejak lama mendengarkan musik Lamp dan Lamp mempunyai banyak penggemar di Indonesia. Musik Lamp menurut saya merupakan representasi musik pop Jepang yang timeless, di mana unsur penulisan lagu yang bagus, musical direction yang kuat dan imaginasi berpadu," papar Mondo Gascaro, penyanyi, penulis lagu sekaligus komposer keturunan Jepang dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Album kedelapan Lamp bertajuk Kanojo No Tokei (Her Watch) telah dirilis pada 9 September 2018 melalui label Ivy League Music. Kerjasama ini lalu berlanjut dalam bentuk konser di Indonesia untuk menyapa para penggemar Lamp.Menurut Mondo, ada hal yang tidak jauh berbeda antara musik pop Jepang dan Indonesia dalam karya musik Lamp."Saya melihat banyak persamaan sudut pandang antara musik pop Jepang dan Indonesia, bagaimana kami mencerna harmoni, melodi dan irama. Hal ini sangat terefleksi dalam musik Lamp, jadi bukan sebuah kebetulan album ini dirilis dan konser diadakan di tahun peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Jepang," kata Mondo.Director General The Japan Foundation Tsukamoto Norihisa turut menyambut baik kerjasama Lamp dan label musik Ivy League Music yang bertepatan dengan tahun peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia."Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepng terasa lebih instimewa dengan adanya kolaborasi Lamp dan Mondo Gascaro di bawah naungan Ivy League Music. Kami harap kerjasama ini semakin mempererat hubungan persahabatan kedua negara," ungkapnya.Personel Lamp Taiyo Someya menyambut baik dan dengan perasaan senang dapat mengadakan panggung musik di Indonesia."Dalam rangka mempererat 60 tahun hubungan diplomatik Jepang-Indonesia, kami berharap melalui konser Lamp kami di Jakarta ini, musik kami akan diterima sebagai bagian dari budaya Jepang oleh orang Indonesia. Kami juga merasa berjodoh dengan kalian karena konser pertama kami di Indonesia dilaksanakan pada tahun yang patut diperingati ini. Kami akan berusaha untuk memuaskan semua orang yang datang ke konser kami, baik bagi orang-orang yang sudah pernah mendengar musik kami sebelumnya maupun yang baru pertama kali mendengarnya, dengan pertunjukan kami. Jadi, silakan datang," papar Taiyo.Lamp adalah band asal Jepang yang terbentuk sejak 2000. Tiga personel Lamp di antaranya Taiyo Someya (produser, penulis lagu, gitar), Yusuke Nagai (penulis lagu, vokal, gitar akustik) dan Kaori Sakakibara (vokal, synth, flute, accordion).Sebelum Her Watch (2018), tujuh album mereka telah dirilis sejak era 2000 di antaranya Breeze Apartment 201 (2003), To Love (2004), At The Tree Uresayang Street (2005), Lamp Illusion (2008), The Poetry of August (2010), Tokyo Utopia Communication (2011) serta Dream (2014).Musik mereka dikemas komplek dan berdasarkan jenis musik Bossa Nova dan Beach Boys. Karya musik mereka terdengar melantunkan mimpi dipadu pengaruh soft-rock Amerika dan musik pop Jepang era '70 hingga '80. Fanbase Lamp terbilang cukup kuat di Indonesia, baik itu penyuka musik Jepang maupun pop pada umumnya.Tiket dapat diperoleh melalui informasi dari akun Instagram @ivyleaguemusic.(ELG)