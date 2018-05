PSY Keluar dari Manajemen YG Entertainment

Jakarta: Park Jae-sang atau populer dengan nama panggung PSY keluar dari manajamen YG Entertainment setelah terikat kontrak selama delapan tahun.



Dilansir dari Yonhap, Rabu, 16 Mei 2018, PSY keluar dari manajemen para bintang Korea Selatan itu karena ingin mencari tantangan baru.

"Kami telah memutuskan, melalui diskusi intens untuk mengakhiri kontrak, menghormati keputusan PSY yang ingin mencari tantangan baru," papar perwakilan pihak YG Entertainment.Kendati PSY tidak lagi terikat kontrak dengan YG Entertainment, hubungan baik antara pihak agensi dan PSY akan terus berlanjut."Hubungan baik kami dengan PSY akan terus berlanjut selamanya, tanpa bergantung dari kontrak. Kami akan mendukung awal kariernya."PSY mulai bergabung dengan YG Entertainment pada 2010. YG Entertainment dikenal menaungi beberapa bintang Korea ternama, di antaranya BigBang, CL dan Black Pink.Setelah sukses dengan Gangnam Style di tahun 2012, PSY merilis dua singel lain, Gentleman dan Hangover.Gangnam Style merupakan singel utama dalam album keduanya di bawah agensi YG Entertainment dengan tajuk Psy 6 (Six Rules), Pt. 1.Album terakhir PSY di bawah naungan YG dirilis tahun lalu dengan judul 4X2=8 dengan singel perkenalan I Luv It, New Face, dan Love, berkolaborasi dengan Taeyang Big Bang.Kabarnya, musisi berusia 40 tahun itu mulai membentuk manajemen sendiri.(ASA)